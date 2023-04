Lemond Orbán Viktor szövetségese

A Prva tv műsorában beszélt arról Aleksandar Vucsics szerb államfő, hogy lemond a pártelnökségről, így a Szerb Haladó Párt új vezetőt választ – írja az Index.hu.



Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Aleksandar Vucsics továbbra is az SZHP tagja marad, azt is bejelentette, hogy június végén megalakul a Népi Mozgalom az Államért elnevezésű tömörülés.

Arról is beszélt, hogy a mozgalom nem az SZHP ellenlábasa lesz, és nem is eredményezi utóbbi megszűnését, hiszen „az SZHP a szerb nép kóruspártja”.

Vucsics a Koszovó északi térségében vasárnap tartandó helyhatósági választásokra is kitért.

Úgy látja, hogy április 23-a „szörnyű” nap lesz a demokráciára nézve. Vélekedése szerint aznap mindenki láthatja majd „Európa és a világ szégyenét”. Emlékeztetett arra is, hogy a választásokon azért nem vesznek részt a szerbek politikai képviselői, mert Pristina nem alakította meg a szerb községek közösségét – írja az Index.hu.

Szégyenteljes, amit a Kvint-államok tesznek. Vasárnap a négyből három helyi önkormányzatban egyetlen szerb jelölt sem lesz, míg egyben mintha nem is lenne, csak albán jelöltek vesznek részt. Ezekben a községekben az albán nemzetiségű polgárok részaránya 1-2, vagy legfeljebb 3 százalék, vagyis feltehetőleg a részvételi arány is ekkora lesz. Vajon ezek a választások legitimek lesznek? Szégyelljék magukat! Еnnél aljasabbak nem is lehettek volna. Mindezt azért teszik, hogy május 2-án, amikor Brüsszelben a szerb fél bemutatja a szerb községek közössége statútumának tervezetét, Albin Kurti azt mondhassa, hogy rendben, ám az északi térségben nincsen szerb község, amelyik csatlakozhatna a közösséghez