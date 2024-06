Orbán még a meccsnapon is politizál, újra megsorozta a legnagyobb ellenségét, a hungarofób német politikust

Orbán Viktor egy friss posztot tett közzé Facebook-oldalán, ahol kerek-perec elmondta, mit gondol Manfred Weberről.

Ahogy azt a Propeller korábban megírta, Orbán Viktor szerint Magyarország azért kapta a migrációs birságot, mert a Fidesz megnyerte az EP-választást. A kormányfő azt is elárulta korábban, hogy szerinte "Manfred Weber régi ellensége Magyarországnak. Hozzá képest Ursula von der Leyen csak egy ministráns kislány."

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök legfrissebb posztjában azt mondja, hogy Manfred Weber kifejezetten utálja a magyarokat, ezért ő az egyik legkomolyabb ellenségünk jelenleg:

"Manfred Weber úr egy hungarofób ember, gyűlöli a magyarokat, mindig is gyűlölt bennünket. Nekünk tudja be, hogy ő nem lett bizottsági elnök, kereszteztük az ő ambícióit. Ő az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában és most ő az Európai Néppártot vezeti. Azt tisztáztuk a német kancellárral, hogy Magyarország és Manfred Weber között fennálló konfliktusok nem német-magyar konfliktusok, ezek nem terhelik meg a német-magyar együttműködést, ez egy Brüsszel-magyar konfliktus."